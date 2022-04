Lichaam gevonden in Máximakanaal bij Rosmalen, gaat niet om misdrijf

Misbruik deelscoo­ters Go Sharing en Felyx. Politie betrapt bestuur­ders zonder rijbewijs: ‘Het gros is minderja­rig’

DEN BOSCH - Bijna struikelen over op de stoep geparkeerde deelscooters is niet nieuw in Den Bosch. Maar heel wat gevaarlijker is dat bestuurders zonder rijbewijs op de (deel)scooter stappen en de Bossche straten onveilig maken. Deze maand bekeurde de politie binnen een week 20 scooterrijders.

31 maart