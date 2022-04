Lichaam gevonden in Máximakanaal bij Rosmalen, onderzoek naar identiteit in volle gang

JBZ onderzoekt mogelijk lekken informatie over Rachel Hazes en Klaas Otto

DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch onderzoekt of een van zijn werknemers informatie lekt. Aanleiding is de recente publicatie op een internet-roddelkanaal dat BN’ers Rachel Hazes en Klaas Otto in het Bossche ziekenhuis waren geweest.

28 maart