Lindeboom Lepelstraat in de Bossche binnenstad moet met de wortels bloot

Aardbeien­win­kel sluit voortijdig: ‘We hebben ons vergist, er moet elke dag geld bij’

,We hebben ons enorm vergist. Wat in Uden een groot succes is, slaat in Den Bosch helemaal niet aan.’’ Dat zegt Jan van den Elzen over de aardbeien walk-in die hij op 1 april opende in de Bossche Vughterstraat 34. Zondag sluit de zaak. Dat is ruim 4 maanden eerder dan de bedoeling was.

30 mei