Loes van de Nobelen neemt na 45 jaar afscheid bij de Annenborch

Het afscheid ging gepaard met een miniconferentie over gastvrijheid in de zorg, iets waar ze zelf altijd naar heeft gestreefd. Spreker was Gerard van Grinsven, die in de VS van gastvrijheid zijn bedrijf heeft gemaakt. Van hem hoorden de toehoorders hoe (zorg)teams nog beter inzicht kunnen krijgen in klanten, bewoners, zodat die gezonder en gelukkiger worden.