Luchtruim boven PI Vught dicht vanwege verhoogd risico op vluchtpogingen

Bossche onderne­mers helpen elkaar: gaat de een op vakantie, dan houdt de ander de zaak open

DEN BOSCH - Wat doe je wanneer je als winkeleigenaar zonder personeel op vakantie wil? De boel sluiten natuurlijk, hopen dat je niet té veel omzet misloopt en na terugkomst de 'schade’ inhalen. Maar niet in de Kolperstraat in het Bossche stadscentrum. Daar helpen ondernemers elkaar door elkaars winkel draaiende te houden wanneer er eentje even een welverdiende vakantie neemt.

22 juni