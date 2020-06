Luid en emotioneel protest tegen racisme in Den Bosch: ‘Laten we vandaag definitief afrekenen met discriminatie’

Is een mobiel concert de komende tijd dé oplossing voor de evenemen­ten­bran­che?

12 juni DEN BOSCH - De evenementenbranche zit al bijna drie maanden met de handen in het haar vanwege alle restricties. Toch verschijnen zoetjesaan weer wat lichtpuntjes aan de horizon. Wat te denken van de mogelijkheid een (kleinschalig) event onder te brengen in een pop-up venue die coronaproof is? Een Utrechts bedrijf met een identieke naam lichtte in Engelen tijdens een testcase alvast een tipje van de sluier op over wat er zoal mogelijk is op dit gebied.