Man (27) uit Veghel rijdt 54 kilometer te hard op N279 bij Den Bosch, mét ongeldig rijbewijs

Prijs voor parkeren op transferi­um in Den Bosch stijgt

DEN BOSCH - Parkeren op een van de grote transferia in Den Bosch wordt duurder. De gemeente is genoodzaakt het tarief vanaf komende vrijdag 1 juli te verhogen van 4,50 naar 4,80 euro per dag. Het college verwacht dat het parkeertarief vanaf 1 juli 2023 nog verder zal stijgen.

