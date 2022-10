Man (29) uit Oudheusden opgepakt na dollemansrit door Den Bosch en Vught

Geen achtervolging

Even later zagen agenten de man alsnog rijden. Omdat zijn rijgedrag dusdanig gevaarlijk was, besloot de politie uit veiligheidsoverwegingen hem niet te achtervolgen. Zijn identiteit was tenslotte al bekend. Zo bleek later dat de bestuurder tijdens zijn eerste rit meerdere geparkeerde auto's aan de Bossche St. Janssingel had aangereden. De eigenaren van die auto’s hebben aangifte gedaan of zijn dit nog van plan.