Man (62) aangehouden voor valse bommelding Nettorama Den Bosch: ‘Bom gaat binnen 15 minuten af’

Vijftien gestolen schilderij­en weer terug in Antonie­gaar­de: ‘Je zou bijna spreken van een godswonder’

DEN BOSCH - Het mysterie van de verdwenen Kruiswegschilderijen in Antoniegaarde is opgelost. Ineens hingen de schilderijen weer op hun plek in de gebedsruimte van het Bossche zorgcentrum.

26 april