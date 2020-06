Man filmde zichzelf tijdens rijden en krijgt twee jaar celstraf voor dodelijk ongeluk na stapavond in Beesd

Meldpunt voor discrimina­tie en racisme in Den Bosch noteert ‘slechts het topje van de ijsberg’

8:34 DEN BOSCH - ‘Het was maar een grapje’. Die opmerking horen ze het vaakst bij RADAR als ze een melding over racisme natrekken. Vorig jaar kwamen er zo'n 15 meldingen binnen over Den Bosch, plus circa 23 bij de politie. ,,Discrimineren gebeurt vaak onbewust. Mede daarom is zo'n demonstratie van zaterdag belangrijk.’’