Man gaat door het lint in ziekenhuis: ‘Meneer zat niet zo lekker in zijn vel’

JBZ zoekt nieuw personeel tijdens ‘Koffietijd’

22 maart DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch gaat op zoek naar nieuw personeel. Dat doet het samen met het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant (WSP). Daarvoor is iets nieuws bedacht. WSP gaat voortaan elke eerste dinsdag van de maand onlinebijeenkomsten houden. Daar kunnen werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact komen voor een match.