Man met steekwapen op de vlucht na overval op Shell in Den Bosch

Wantrouwen blijft groot, uitstel om plan windmolen­park in Rosmalense en Nulandse polder gevraagd

11 september DEN BOSCH - Zorgvuldig zijn, praten en luisteren, zo luidde de boodschap van de Bossche politiek aan wethouder Mike van der Geld over de plannen voor een groot windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse polder. Nog geen twee weken later staat het wantrouwen bij tegenstanders van de plaatsing van mogelijk 25 grote turbines nog recht overeind.