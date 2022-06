Man negeert contact- en locatieverbod en staat terecht voor mishandeling ex-partner: ‘Wat had u daar te zoeken?’

Den Bosch wil doodzieke boom in Lepel­straat ‘reanimeren’; vergifti­ging is niet met zekerheid vast te stellen

DEN BOSCH - Alles in het werk stellen om de doodzieke lindeboom in de Bossche Lepelstraat te ‘reanimeren', dat is wat de gemeente wil. En mocht dat niet lukken, wordt de boom vervangen. Mogelijk is er sprake van vergiftiging van de boom, maar dit is niet met zekerheid vast te stellen.

23 juni