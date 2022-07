Man overleden nadat hij in water belandde in Hinthams park

Scouting mag niet zomaar ’n tent opzetten in de bossen: ‘Maak van het buitenge­bied geen reservaat’

HELVOIRT/VUGHT - Midden in de natuur kamperen. In Vught doet de scouting het al tientallen jaren, maar officieel mag het niet. Er is een ontheffing voor nodig. Maar ‘wildkamperen’ opnemen in het bestemmingsplan, dat vindt Vught niet wenselijk. ,,We willen de natuur beschermen.”

