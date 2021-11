Man slaat vrouw in gezicht tijdens 11-11 in Oeteldonk, betrokkenen moeten polsbandje inleveren

Meerdere klachten per dag over vuurwerk­over­last in Vught; gemeente wacht op landelijk beleid

VUGHT - Vught krijgt nu al dagelijks vijf tot acht klachten van vuurwerkoverlast. Dat bleek donderdagavond tijdens de behandeling van de begroting. ,,De meldingen gaan over geluidsoverlast of bange ouderen en honden”, schetste burgemeester Roderick van de Mortel. ,,Men vraagt of de politie het niet even op kan lossen maar die hebben eenvoudig de capaciteit niet.”

