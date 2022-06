Man uit Rosmalen hoort in hoger beroep cel eisen voor verkrachting van 17-jarige

Gezongen Canto zorgt voor een magische en dromerige stemming

De Canto Ostinato van Simeon ten Holt is een alom geliefde compositie. Vooral de versies met de dansende, golvende melodieën op piano zijn in trek. Zal de nieuwe variant met orgel en zang, uitgevoerd door Aart Bergwerff en Wishful Singing in Den Bosch, ook zo in de smaak vallen?

3 juni