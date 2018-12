Man verwisselt op zijn gemak een autoband, midden op de A2

Themadag over Jemen bij Avans verhuist naar grotere locatie

17:08 DEN BOSCH - De themadag ‘Wat doen we met Jemen’ op woensdag 12 december, geïnitieerd door de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, is zo uitgedijd dat deze is verplaatst van het Hervenplein naar de Onderwijsboulevard.