Marco Kroon ontkent uitdelen kopstoot agent: ‘Ik vierde gewoon carnaval’

DEN BOSCH - Majoor Marco Kroon (48) ontkent dat hij zondag in het centrum van Den Bosch een kopstoot heeft uitgedeeld aan een politie-agent. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops was het niet de intentie van Kroon om de agent te verwonden. ,,Er is geen sprake van opzettelijke handelingen”, laat de raadsman aan het Brabants Dagblad weten.

Hoe het dan kan dat er een politieagent is mishandeld, kan Knoops niet zeggen. ,,Wij willen nu nog geen details geven. Het onderzoek loopt nog.”

Geen herinnering

Tegen Radio 1 zegt de advocaat dat Kroon ‘geen herinnering heeft aan het toebrengen van fysiek letsel aan de agent’. Of de oorlogsheld onder invloed was, zegt hij niet te weten. ,,Dat moet onderzocht worden.”

De drager van de Militaire Willems-Orde is maandagmiddag na verhoor vrijgelaten. Tegenover Hart van Nederland laat hij telefonisch weten er ‘enorm van te balen’.

,,Het was een samenloop van omstandigheden en wordt nu opgeblazen in de media. Het is anders dan hoe het wordt weggezet. Ik was gewoon carnaval aan het vieren, net als alle andere Brabanders.”

Wildplassen

Het Brabants Dagblad berichtte maandag dat Kroon werd aangehouden nadat hij in de binnenstad van Den Bosch een kopstoot zou hebben uitgedeeld aan een agent, die hem aansprak op wildplassen. De politie in Den Bosch wil volgens het ANP niet zeggen of en hoe ernstig de politieagent gewond is geraakt.

Kroon werd in 2009 als eerste militair sinds 1955 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Sindsdien zijn er tal van kwesties rondom zijn persoon geweest.

Zo werd hij in 2011 veroordeeld voor het bezit en levering van stroomstootwapens. Vorig jaar verscheen zijn boek Kroongetuige, waarin hij zijn lotgevallen in Afghanistan beschrijft.

Opspraak

De majoor raakte in opspraak, omdat hij pas jaren na dato beweerde dat hij bij een geheime operatie een vijandelijke strijder had omgebracht. Militairen moeten zoiets meteen melden. In november vorig jaar vertelde de ex-commando in de talkshow Pauw dat hij in Afghanistan op een geheime missie was verkracht.