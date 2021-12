Medewerkster van gevangenis zwaar mishandeld door gedetineerde: ‘Hij is weleens psychotisch’

video Na fietsen en scooters nu ook auto's van GO Sharing in Den Bosch

DEN BOSCH - Er rijden al honderden deelfietsen en -scooters van GO Sharing rond in Den Bosch en daar komen nu ook auto's bij. Per vandaag start het bedrijf in samenwerking met parkeergarage-exploitant Q-Park met dertig elektrische deelauto's in Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en dus ook Den Bosch.

