Minder en minder Oeteldonk, maar Den Bosch wil carnaval (nu) nog niet afblazen

Definitief: grootscha­lig windmolen­park in de Rosmalense polder, maar hoe en wat komt nog

7 oktober DEN BOSCH - Er zijn maar weinig belangrijke onderwerpen waarbij de Bossche gemeenteraad zó verdeeld is als over een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse Polder. Een grote hoeveelheid aan turbines gaat er definitief komen, het aantal van dertien tegenstemmen is opvallend, maar sluit dan ook weer naadloos aan bij de verdeeldheid bij met name de inwoners en omwonenden van de polder.