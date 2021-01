Minister Grapperhaus bezoekt Graafsewijk in Den Bosch en steekt bewoners en ondernemers hart onder de riem

Kijk! Brandende kaarsjes en kekke mondkapjes: licht zoeken in Bossche Sint Jan

16:45 DEN BOSCH - In Den Bosch is er - net als overal - weinig tot niks te doen. Geen winkel open, geen kroeg te bezoeken, bijna niemand op straat. Maar de kaarsjes in de Mariakapel van de Sint Jan, die branden gewoon. De deuren van de kathedraal staan - op gezette tijden dan - altijd open. Voor mensen die een klein beetje licht zoeken in deze donkere tijden, wat steun, of hoop.