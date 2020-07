Mishandeling in overall La Casa de Papel: ‘We waren behoorlijk dronken’

Galaxy-dj Jan van Son heropent nachtzaken en draait weer platen, maar de dansvloer van Ushiwawa blijft leeg

22:50 DEN BOSCH - Ooit was Jan van Son (nu 62) diskjockey in de dampende en deinende Bossche discotheek Galaxy. De Bossche horecabaas pakt zijn oude liefde weer op. Voortaan draait hij vanaf donderdag tot en met zaterdag in zijn café Ushiwawa dat even verderop is gevestigd. De dansvloer blijft leeg door de coronaregels. Maar binnenkort mogen jongeren vanaf 15 tot en met 17 jaar hun ‘moves’ op zondag wel laten zien op de vloer van nachtzaak de Carrousel.