Monumentale lindeboom in Den Bosch moet worden omgehakt na vergiftiging, gemeente doet aangifte

Wie vangt Zazu? Vermiste papegaai zorgt voor verdriet bij jongeren op zorgboerde­rij

VINKEL/AALST - Groot verdriet bij zorgboerderij Ons Plekske in Vinkel. Papegaai Zazu, die in de afgelopen maanden een plekje in de harten van de jongeren daar heeft veroverd, is zoek. Weggevlogen nadat hij voor het eerst ‘vrij’ werd gelaten. Wie brengt de geliefde blauw-gele ara terug?

13 juli