Motorrijder omgekomen bij ongeluk op A59 bij Rosmalen, weg dicht richting Den Bosch

Inrijver­bod Van Berckel­straat nog steeds genegeerd; gemeente loopt weer wekenlang tonnen mis

DEN BOSCH - Het geld ligt voor het oprapen in de Van Berckelstraat in Den Bosch. Tenminste: als de gemeente ook daadwerkelijk boetes zou geven aan automobilisten die daar het inrijverbod negeren. Dat had de gemeente vanaf mei al zo’n 7 ton op kunnen leveren.

18 juli