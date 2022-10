Na 70 jaar is het gedaan met gerenommeerd Oeteldonks clubke De Vrolijke Druiven

Lokale site mag schrijven dat nieuwbouw van huis Prijs­Vrij-directeur Van Deursen niet wil vlotten

DEN BOSCH - Paul Kriele van Bastion Oranje mocht gewoon schrijven dat de nieuwbouw van het huis van PrijsVrij-directeur Marc van Deursen in Den Bosch ‘niet echt wil vlotten’ en dat de Bossche ondernemer het ‘bouwtechnisch gezien nogal hoog in zijn kop heeft’. Van Deursen werd namelijk in het ongelijk gesteld in de zaak die hij aanspande tegen Kriele.

12 oktober