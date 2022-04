Niets gevonden na bommelding bij Nettorama in Den Bosch

Geen voetballer, maar patissier: Niels de Rouw treedt in voetsporen van opa en vader

VUGHT - Trots straalt van de gezichten deze dagen bij patisserie De Rouw in Vught. Niels de Rouw is echt niet meer alleen ‘zoon van’. Afgelopen week werd hij Nederlands jeugdkampioen patisserie. Maar dat hij in vaders voetsporen zou treden, was zeker niet vanzelfsprekend.

23 april