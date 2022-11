Nieuw boek schetst invloed van Vughtse kleurexpert Van Hooff

Kasteel Heeswijk of de Vughtse Petruskerk zijn in het oog springende gebouwen waarbij Van Hooff bepalend was voor het kleurgebruik bij de restauratie. De telg uit een ambachtsfamilie van schrijnwerkers en huis- en sierschilders met als vestiging de Taalstraat in Vught ontwikkelde zich tot kleurexpert.

Van Hooff was een pleitbezorger voor het gebruik van kleur in de architectuur en de gebouwde omgeving. Hij werkte met name met wat hij zelf noemde ‘vergrijsde kleuren’. Zijn invloed is niet alleen terug te vinden in gebouwen maar ook in hele woonwijken als Brandevoort in Helmond en dorpen als Ravenstein en Deurne.

Het rijk geïllustreerde boek - met foto's van onder meer fotograaf Marc Bolsius - is een pleidooi voor het behoud van zijn kleurensembles en vraagt meer aandacht voor kleur in gebouwen en omgeving. Bonte Grijzen, de kleuren van Wim van Hooff en de Bossche School is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel Heinen in Den Bosch.