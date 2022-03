Nieuw gemaal Beukenhorst voorkomt wateroverlast bij Vught

De Vaandeldra­ger - u weet wel die Rembrandt van 175 miljoen - is in oktober in Den Bosch te zien

DEN BOSCH - Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn gaat vanaf mei een jaar lang op tournee langs twaalf musea in alle Nederlandse provincies. De eerste stop is in het Fries Museum, in oktober van dit jaar is het te zien in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch.

10 maart