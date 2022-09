Nieuwe fietsroute volgt de historische Linie 1629

Wethouder Marianne van der Sloot: ,,In 2029 is het 400 jaar geleden dat het legendarische Beleg van ’s-Hertogenbosch plaatsvond. Met deze nieuwe fietskaart kunnen bewoners én bezoekers op een heel toegankelijke en gezonde manier het verhaal van het beleg ontdekken. Al fietsend word je elke keer weer verrast door de historische locaties en de prachtige natuur in onze regio.”

Op de nieuwe kaart zijn ook de fietsknooppunten aangegeven en de achterkant staat vol foto's en interessante informatie over zeventien vertelpunten langs de route. De kaart is tot stand gekomen door een samenwerking van Stichting de Groene Vesting, VisitBrabant en de gemeenten Den Bosch, Vught, Sint-Michielsgestel en Heusden.

De route is 49 kilometer land en komt langs diverse horecagelegenheden. Starten kan op ieder gewenst punt; de route is te volgen via de borden ‘Linie 1629'. Ook is er een bijbehorende app. Op www.linie1629.nl staat meer informatie.