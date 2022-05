Nieuwe voorzitter Jazz in Duketown: ‘Al vele jaren bezoeker geweest’

Thijssen: ,,Al vele jaren ben ik bezoeker geweest van het fantastische festival vanuit mijn vorige woonplaats. Nu ik sinds een paar jaar in het centrum van Den Bosch woon is het een bijzonder gevoel om met deze groep vrijwilligers dit jaarlijkse festival te kunnen organiseren. Ik ben blij dat de kennis en ervaring en vooral ook het enthousiasme van Gaby voor dit festival niet verloren zal gaan. Gaby zal later dit jaar toetreden tot de raad van toezicht van de stichting Jazz in Duketown en daarmee betrokken blijven bij het festival.”

Belangrijk

Gaby Westelaken benadrukt dat Jazz in Duketown een vrijwilligersorganisatie is die zich ‘door de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers, gedraagt als professionele organisatie’. Westelaken: ,,We vinden het belangrijk dat de vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en doorgroeien. We zien dat vrijwilliger zijn bij Jazz in Duketown leidt tot ontwikkeling van competenties die ook in de werkomgeving nuttig zijn. De komende jaren zal Stef verder bouwen aan de meerjarenambitie om Jazz in Duketown een nationaal onderscheidend karakter en nationale bekendheid te geven. Ook zal hij toewerken naar 50 jaar Jazz in Duketown in 2024.”