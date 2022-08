Nog drie dagen Bossche kermis: ‘Liever die hitte dan de regen’

De kermis in het centrum van de stad kwam de afgelopen dagen vanwege de hitte pas later in de avond op gang. ,,Het is nu nog heel rustig op de kermis”, vindt Aram Akkaya uit Den Bosch rond een uurtje of zeven. Hij heeft net met zijn vrouw Vartuhi een ‘privé-ritje op flinke hoogte’ gehad. ,,Ik heb ons huis net niet kunnen zien”, zegt hij. ,,Wat me is opgevallen? Al die nieuwe windmolens, de Sint-Jan en dat het om Den Bosch - ondanks de droogte - nog heel groen is. O, ja... en dat we net met z’n tweetjes in de zweefmolen zaten.”