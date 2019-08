NS betaalt miljoenen voor transporten tijdens WOII naar kamp Vught, vanaf maandag kunnen slachtoffers claim indienen

Een brandweer­man houdt 24 uur het kopje erbij

7:01 Hoe is dat nou, bakker, huisarts, directeur van een betaald voetbalclub of kok zijn? Onze verslaggevers spelen een dagje voor schaduw: kijken een (lange) dienst mee over schouders, helpen hier en daar een handje. Om de ziel van het beroep in woorden te vangen. Vandaag: beschrijft verslaggever Wouter ter Haar een 24 uur dienst met ploeg A van Brandweer Brabant-Noord.