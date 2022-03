Nu een potje dammen, straks samen een wijntje drinken op het terras

‘Wispeltu­ri­ge’ De Bossche Groenen nu al als mogelijke coalitie­par­tij onder vergroot­glas

DEN BOSCH - De partij De Bossche Groenen zegt na twaalf jaar oppositie voeren ‘klaar te zijn’ voor het stadsbestuur in Den Bosch. Het is echter vooral de vraag of de andere partijen in de gemeenteraad klaar zijn om met de groene partij te regeren.

10 maart