Oekraïners voelen zich thuis in hartje Den Bosch, maar de harten liggen thuis: ‘We voelen de liefde’

Ineens wellen de tranen op bij Olga (43). Samen met haar zoon Oleksandr (16) zit ze met nog vijf landgenoten aan een ronde tafel in de gemeenschappelijke ruimte van De Twee Snoeken. ,,Mijn man en andere zoon zitten nog in Oekraïne”, zegt ze. ,,Mijn zoon zit in het leger en mijn man werkt in de mijnen. Wij zitten hier in Den Bosch en we hebben elke dag contact, maar ik ben pas rustig als we weer met z’n allen bij elkaar zijn.”