Oeteldonk viert volop feest na oorverdovende ode aan onze ouwe Sint-Jan; eerste drukke straten langdurig afgesloten

update+video Vrouw (81) aangehou­den na worsteling waarbij patiënte (78) om het leven kwam in JBZ

DEN BOSCH - Een 78-jarige patiënte uit Vught is in de nacht van woensdag op donderdag overleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op een verpleegafdeling. Dat gebeurde bij een worsteling met een 81-jarige patiënte. Zij is aangehouden in het ziekenhuis.

3 november