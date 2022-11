Oeteldonks bier zit tijdens 11-11 in statiegeldbeker, glas en wegwerpplastic: Flink prijsverschil mogelijk

Klimaatopa Arie (78) demon­streert elke zaterdag met spandoeken: ‘Ik lig wakker om mijn kleinkinde­ren’

DEN BOSCH - Elke zaterdag wandelt hij met spandoeken door de Bossche binnenstad. Zo probeert Arie Bijl (78) iedereen duidelijk te maken dat het vijf voor twaalf is voor het klimaat. Niet iedereen is fan van zijn alarmerende boodschap. ,,Mensen steken hun kop in het zand.’’

5 november