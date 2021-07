Omwonenden klagen over ‘dreungeluiden’: Hans Klok en Soul Live Festival ‘niet welkom’ op Pettelaarse Schans

Man uit Rosmalen verdacht van zwaar geweld en afpersing in Lunteren. Officier van Justitie eist acht jaar cel

7 juli ARNHEM – Een 36-jarige man uit Rosmalen wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou in februari vorig jaar een man met een honkbalknuppel of een stalen staaf in elkaar hebben geslagen in Lunteren. Hij zou ook de broer van het slachtoffer hebben afgeperst door de ruiten van zijn restaurant in Ede te laten ontploffen. Maar is de man uit Rosmalen wel de dader?