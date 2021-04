Onderkoeld reetje door omstanders uit water gehaald in Den Bosch

Vught roept huisjesmel­kers halt toe: ‘Zeven kamertjes in één woning voor studenten of arbeidsmi­gran­ten is ongewenst’

23 april VUGHT - Ongelimiteerd eengezinswoningen volproppen met studenten of arbeidsmigranten? Dat is binnenkort verleden tijd in Vught. Met het nieuwe ‘Parapluplan kamerverhuur’ wordt de ‘maas in de wet’ gerepareerd.