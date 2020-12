Ongeregeldheden in Graafsewijk in Den Bosch: zwaar vuurwerk afgestoken en auto in brand

Jongeren­wer­kers staan paraat als het met oudjaar in Den Bosch uit de hand loopt

29 december DEN BOSCH - Als het nodig is, zijn jongerenwerkers oudjaarsnacht in Den Bosch beschikbaar om op straat problemen aan te pakken. ,,We zijn alert. Maar ik verwacht dat de collega’s thuis kunnen blijven. Dat baseer ik op contacten die onze jongeren- en sportwerkers de afgelopen tijd hebben opgebouwd met jongeren’’, zegt Marlies Molenaar, stedelijk coördinator van netwerkorganisatie PowerUp073.