Ook bij bordeel Julia Bar is het rode licht voortaan led en kost een kamer een tientje meer

Grote Bossche ‘gemakswin­kel’ Ton Kanters failliet: ‘De energie­prij­zen zijn niet meer op te brengen’

DEN BOSCH - ,,Ontzettend balen dat het niet is gelukt. Er is veel geld geïnvesteerd.” Dat zegt Ton Kanters (49) over het faillissement waardoor zijn ‘gemakswinkel’ in de Bossche Helftheuvelpassage onlangs voorgoed is gesloten. De ondernemer uit Boerdonk benadrukt dat de filialen in Schijndel en Vught geopend blijven voor de verkoop van kant-en-klaarmaaltijden, groenten en fruit.

26 oktober