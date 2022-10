Ook de transferiumbussen in Den Bosch staan drie dagen stil vanwege staking

Oktober­fest op Parade in Den Bosch: ‘Heel blij met locatie, daarom zaterdag­mid­dag gratis toegang’

DEN BOSCH - Er is veel animo voor het Oktoberfest dat op 21 en 22 oktober wordt gehouden in een feesthangar op de Parade in Den Bosch. Beide avonden zijn er optredens van Q-Music DJ Marco Bäker, Wolfgang Saufik, Jawohl! en Legatta Lederhosen Power.

