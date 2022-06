Op zoek naar mens van vijftig centimeter

The Incredible Shrinking Man draait in essentie om de wens om te krimpen. Om tot verandering te komen, moeten we ons eerst kunnen voorstellen dat iets kan veranderen en dat vervolgens ook willen. Hendriks startte The Incredible Shrinking Man in 2007 en won in 2014 de Future Concepts Award. I In de lezing geeft hij op serieuze én ontregelende wijze uiting aan de dillema’s, ambiguïteit en uitdagingen die krimp in zich heeft. Op onnavolgbare wijze toont hij hoe logica (feiten), verbeelding (oplossingen) én absurditeit (gedrag) alle onlosmakelijk met krimp zijn verbonden en doet hij het denken over krimp kantelen.