Opening Loetje Vught aan N65 laat nog even op zich wachten

VUGHT - Liefhebbers van 'Loetje-biefstukken’ moeten nog even geduld hebben. De nieuwe vestiging aan de Helvoirtseweg (N65) in Vught opent waarschijnlijk pas begin 2023.

De vergunning voor het uitbreiden en verbouwen van het horecapand, voorheen restaurant In 't Groene Woud, is aangevraagd. ,,We zijn druk bezig maar er moet nog wel het een en ander gebeuren en geregeld worden”, aldus een woordvoerster van de bekende restaurantketen.

Dertig locaties

Loetje timmert hard aan de weg en heeft inmiddels dertig andere locaties in het land, maar nog geen in de omgeving Den Bosch/Vught. Bij de oprichting zo’n 40 jaar geleden, was het de bedoeling dat Café Loetje een succesvol biljartcafé zou worden maar er verscheen biefstuk op de kaart en het café groeide uit tot een restaurantketen. ,,We waren al een tijd op zoek naar een geschikte locatie die past bij ons concept Loetje. Ik ben heel blij dat we deze plek nu hebben gevonden”, zei Sandra van Halderen, CEO van RCE, de horecagroep waartoe Loetje behoort eerder.

Het grote horecapand was drie generaties in handen van de familie Pijnenburg. Weloverwogen maar met pijn in het hart deed eigenaar Ton Pijnenburg 1 maart de deur van zijn restaurant definitief op slot.

Ombouw N65

Na de ombouw van de N65 is Loetje komend vanaf Tilburg minder goed bereikbaar. Dan moeten bezoekers eerst naar Vught rijden en vervolgens weer een stukje terug. Wanneer deze impactvolle werkzaamheden starten, is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. Die buigt zich vanaf dinsdag 19 april drie dagen lang over alle bezwaren tegen het plan. Volgens de huidige planning zou de nieuwe N65 eind 2024 klaar moeten zijn.



