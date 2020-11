Opgejaagd en afgetuigd door 25 jongeren (met messen): ‘Op de vlucht kon ik nog net 112 bellen’

Opnieuw onrust over oversteek Vlietdijk na weer een ongeluk

30 oktober ROSMALEN - In de Groote Wielen is weer veel onrust ontstaan nadat enkele dagen geleden een 14-jarige fietsster gewond raakte op de kruising van het fietspad met de Vlietdijk. Het is een van de oversteken die veel wijkbewoners al jaren een doorn in het oog is vanwege de onveiligheid en de vele ongelukken en bijna-ongelukken.