Oud-leerlingen van groenschool leven zich uit; tulpenboom verheven tot kunst

Met ieder driehonderd blaadjes van de bekende tulpenboom (Magnolia grandiflora) én nog één ander organisch materiaal gingen achttien oud-leerlingen van de opleiding ‘Meesterbinder voor plantaardige vormgeving’ aan de slag in het Vughts Museum.

Het leidde tot een bijzondere tentoonstelling die verwijst naar de tuinbouwvakschool die vanaf 1959 tot 2002 in Vught gevestigd was. Op verschillende locaties en onder verschillende namen.

Honderden studenten uit binnen- en buitenland reisden tussen 1959 en 2002 naar Vught

Naast tuinbouwvakschool van de NCB heette de school door de jaren heen ook AOC Midden- en Oost Brabant en nog later Helicon Opleidingen en was aan de Vliertstraat en Irenelaan in Vught gevestigd. In 2002 verhuisde de school naar Den Bosch.

Volledig scherm Vughtenaar Rob Martin (links), oud-leerling van de opleiding tot meesterbinder, vertelt over zijn creatie. © Bolsius/Thomas Segers

Honderden studenten uit binnen- en buitenland reisden tussen 1959 en 2002 naar Vught af om zich te bekwamen in het vak en zich verder te ontwikkelen in de vormgeving met plantaardig materiaal onder wie Vughtenaar Rob Martin.

Martin rondde in 1979 de opleiding af en runt al 39 jaar samen met zijn vrouw een bloemenwinkel aan de Helvoirtseweg. ,,Het was heel leuk om met achttien vakgenoten aan deze opdracht te werken”, reageert hij. ,,Met ieder zijn eigen inbreng en creativiteit zijn we tot een mooi resultaat gekomen. Een ijzeren paal was de basis en ‘Magnolia grandiflora’ het thema. Dat is een boom met leerachtige bladeren en daarbij kregen we één ander materiaal. Ik kreeg gedroogde kweepeertjes. Ik hou van natuurlijke vormen en speelse effecten die materialen in zich hebben en heb geprobeerd dat zo veel mogelijk tot uiting te laten komen. Het was een leuke ervaring.”

Opmaat naar aandacht voor 'verdwenen scholen’ in Vught

De expositie komt uit de koker van de Werkgroep Kunst van het Vughts Museum, gevestigd in ontmoetingscentrum DePetrus en is nog te bezoeken tot en met 30 oktober. Het is een opmaat naar een tentoonstelling over ‘verdwenen scholen’ in Vught die het Vughts Museum tijdens haar 50-jarig jubileumjaar in 2023 lanceert. ,,Omdat ik zelf docent ben geweest aan deze opleiding en nog steeds contact heb met twee andere docenten hadden we een gemakkelijke ingang”, schetst Ineke van Koningsbruggen, voorzitter van de Kunstcommissie van het Vughts Museum. ,,Het is een hele afwisselende tentoonstelling geworden. Iedereen mocht zijn of haar eigen techniek kiezen. De een ging aan de slag met een naaimachine, de ander met een pot lijm of een nietapparaat.”

Volledig scherm De kunstenaars gingen aan de slag met blaadjes van de Magnolia, die ook wel vaak tulpenboom wordt genoemd, en kregen allemaal nog één ander materiaal om te verwerken. © Bolsius/Thomas Segers

Volledig scherm De kunstenaars tijdens de opbouw van de tentoonstelling. © Vughts Museum



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.