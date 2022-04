Oude zwembadhuis van Coudewater in Rosmalen gaat in vlammen op: ‘Pure nostalgie verdwijnt’

Vanachter het lint van de brandweer staan ze toe te kijken, voorzitter Peter Dona en bestuurslid Bas van Nuenen van de Redding Brigade Rosmalen (RBR). ,,Heel pijnlijk dit”, zegt Dona, kijkend naar het clubhuis van zijn zwemvereniging dat in lichterlaaie staat. ,,Het is pure nostalgie. Vroeger was dit het zwembadhuis van Coudewater", doelt hij op het instituut voor psychiatrie dat in de buurt zat. Volgens Dona werd er tot een jaar of vijf terug nog gezwommen door mensen van Coudewater. ,,Niet eens zo lang geleden dus.”