Oudere man te water met auto in Den Bosch, gered door omstanders

Zonder vaklui zou de wereld stilstaan. Daarom zijn mbo-opleidin­gen zo belangrijk

Wat als je auto pech heeft en de garage is gesloten omdat er te weinig monteurs zijn? Of je kunt niet meer terecht in de apotheek omdat er geen assistentes genoeg zijn. En dat etentje in het restaurant. Er is wel bediening, maar geen kok om al het lekkers te bereiden?

24 maart