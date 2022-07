Oudgediende John Buijsman vindt Boulevard heerlijk: ‘De Bosschenaren hebben er altijd zin in’

Daar zitten ze hoor. Herman in zijn rolstoel en Barry in een geel, paars, turquoise klapstoeltje. Met uitzicht op zee. Alleen koningspoedel Kees (v) gelooft de golven wel. Barry en Herman brengen zo al 24 jaar hun zomers door, vanaf een doorleefd vakantiepark-met-huisjes in Hoek van Holland. De grote vraag is alleen: hoe lang nog, want ja, de gemeente wil het park opdoeken. En wat doet dat met hun relatie?