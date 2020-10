Pantservoertuig ingezet bij inval in beveiligd huis in Den Bosch, politie valt meerdere panden binnen in drugsonderzoek

Burenruzie met knuppel, pijp en riek in Orthen kost drietal uit Den Bosch halfjaar cel

9 oktober DEN BOSCH - De één stak zijn buurman met een riek in de heup, de ander werd met een honkbalknuppel of een ijzeren pijp geslagen. Een burenruzie in Orthen liep in juni dit jaar helemaal uit de hand. Drie mannen uit Den Bosch moeten daarom een halfjaar de cel in.