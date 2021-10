Perrons op station Den Bosch tijdelijk ontruimd vanwege verdachte situatie, persoon aangehouden

Promotie Thomas Timmers: app spreekt soms duidelij­ker taal dan specialist

26 oktober Ook wel eens in de spreekkamer gezeten bij een medisch specialist en 10 minuten later niet meer weten waar het allemaal over ging? Heel herkenbaar. Patiënten hebben er veel meer aan als ze via een speciale app, over een langere tijd, plukjes gerichte informatie krijgen. Dat concludeert Thomas Timmers uit Rosmalen na uitgebreid onderzoek.